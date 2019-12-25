شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامى عياش ترد على صورة المحشى بصورة له وهو يغسل "رجل" والده: فخورة بيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم اللبنانى رامى عياش زوجته داليدا عياش بعيد ميلادها، منذ يومين، ونشر رامى صورة لزوجته وهى تعد له "المحشى"، وقال لها "عيد سعيد لى بعيد ميلادك .. بهيدى الصورة اللي سرقتها بفرجى حقيقتك بحياتي .. صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير .. انتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا .. بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة .. كل عيد وانتي بخير حياتي".

وبعد صورة " المحشى"، نشرت زوجه رامى عياش صورة له وهو يغسل رجل والده المسن، وكتبت على الصورة، قائلة:" حبيبي انت فرجت الناس حقيقتي واللي هي عادية جدا مثلى مثل أى ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها بس رح اسمح لنفسي فرجيك انت على حقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكل اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يازينة الرجال بحبك".

وعبرت الفنانة ماجى بو غصن، عن إعجابها بالصورة، وكتبت عليها قائلة:" الجمال الحقيقي والحب كله بصورتين بلا اَي تجميل وتعبير نابع من القلب"، ليرد عليها رامى، قائلا:" حبيبة قلبنا ماجى".

يذكر أن رامى يستعد للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري في أحد فنادق التجمع الخامس.

ويسافر رامي يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري إلى قبرص لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

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ويقدم رامي خلال الحفلات عددًا من أغانيه الشهيرة منها "خلينى معاك"، و"الناس الرايقة"، و"من الشباك"، و"ما دام الشمس"، و"اشتقتلك"، و"يلا نرقص"، و"سواح"، للعندليب عبد الحليم حافظ.

يذكرأن رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، ومنذ فترة ليست طويلة طرح فيديو كليب بعنوان "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره.



داليدا عياش