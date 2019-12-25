شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يعلق زينة الكريسماس مع أسرته ويهنى متابعيه بأعياد الميلاد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، بعيد الميلاد المجيد، مع أفراد أسرته، ونشر فيديو مميز له ولأسرته، وهم يعدون زينة الكريسماس، ويزينون شجرة الكريسماس، اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر، وهو عيد ميلاد السيد المسيح وفقا للكنيسة الغربية، الذى تحتفل به فى ديسمبر من كل عام، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمى بانستجرام، وعلق قائلا:" عيد ميلاد مجيد وإجازات سعيدة منى ومن عائلتى"، وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

وبالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

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"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

ويحيى راغب علامة حفلا غنائيا فى الأردن ضمن حفلات موسم رأس السنة، بحضور عدد كبير من جمهور علامة ويقدم راغب خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور ما بين جديدة وقديمة، منها: "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية، نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.