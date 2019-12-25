بعد غياب دام سنوات.. أحمد الشريف يكشف سبب ابتعاده عن الفن

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان التونسي أحمد الشريف، نجم الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، السبب الذي دفعه إلى عدم القيام بأي نشاط فني منذ سنوات.

وجاء هذا في مقابلة أجريت معه ضمن فقرة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقال إنه واجه بعض الظروف العائلية التي كان عليه مراعاتها والتي دفعته إلى التوقف عن الغناء، لافتاً إلى أنه واجه في العام 2011 بعض الضغوط.

ورأى أن الاستراحة استغرقت وقتاً طويلاً. وأعرب الكثير من المتابعين عن اشتياقهم للفنان معبرين عن انتظارهم عودته إلى الساحة الفنية بفارغ الصبر.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد الشريف انتهى مؤخراً من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو الكليب. الأغنية باللهجة التونسية وتحمل اسم “خلينا نرجع”، والفيديو كليب من إخراج سليم بالحاج يوسف، على ان يتم طرحه في مطلع عام 2020.