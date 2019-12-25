مجدداً الجبهة تشتعل بين والدة حلا الترك ودنيا بطمة… حقيرة ومستشفى مجانين

متابعة بتجــــــــرد: لفتت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، الأنظار إليها مجدداً بعدما أعادت إشعال الخلاف مع زوجة طليقها الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وجاء هذا في مقطع فيديو قامت بتسجيله أثناء لقاء مباشر مع متابعيها وأتى بعدما ردت الفنانة على تعليق لإحدى متابعاتها على فيديو نشرته وظهرت فيه برفقة ابنتها غزل.

ونصحتها المتابعة بإبعاد ابنتها عن الفن وعدم حرمانها من طفولتها تماماً كما حدث مع حلا. وهو ما أغضب دنيا ودفعها إلى الرد مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى عمل ابنتها في الفن ولن تستغلها مادياً.

وعلى الإثر أعربت السابر عن غضبها الشديد في أكثر من فيديو ووصفت بطمة في أحدها بالحقيرة وأشارت إلى أنها لا تشعر بالانزعاج وأنها تضحك.

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وخلال تحدثها إلى صديقة لفتت إلى أنها لا تهتم كثيراً بما يقال وأنه لا مجال للمقارنة بين غزل وبين ابنتها حلا. وأضافت: “والله المفروض الإنسان الي عنده كرامة ما يقعد في بيت مش بيته ده أولاً”.

وتابعت: “تاني شي البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها”.

وختمت: “الحمدلله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت ووقفت وقفات ما بدي أقول أو أسمي. ووقفت وقفات مع أبو محمد. وأنا بالعكس مو متضايقة أنا قاعدة أضحك”.

وقالت في فيديو آخر إنه على الإنسان احترام نفسه وجمهوره وإن لكل فعل ردة فعل. وذكرت أنه لا بد من تحكيم العقل مع مرور السنوات وعدم التصرف بطريقة هستيرية تستدعي الذهاب إلى “مستشفى المجانين”.