محمود العسيلي يثير غضب الجمهور الأردني

متابعة بتجــــــــرد: أثار الفنان محمود العسيلي غضب جمهور حفله في الأردن، بعد تأخره عن موعد الحفل الذي كان من المفترض أن يبدأ تمام الحادية عشرة، ولكن العسيلي صعد على المسرح الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وكان سبب غضب الجمهور علمه بأن هذا التأخير يعود إلى عدم استلام العسيلي لباقي مستحقاته المالية من منظمي الحفل، وهو ما أكده مدير تنظيم الحفل، مشيراً إلى أن الأمر تم تداركه وحصل العسيلي على جميع مستحقاته المالية وصعد للمسرح في تمام الواحدة.

وتسبب هذا التأخير في مغادرة الجمهور الحفل مبكراً، مما اضطر المنظمين لإعادة ثمن التذاكر، وهو ما دعا العديد من الجمهور إلى التعبير عن استيائهم من تنظيم الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محمود العسيلي طرح آخر أغنياته، “أنا وأنتي” في آب (أغسطس) الماضي.