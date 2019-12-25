ميريام فارس تعطي درساً في الإنسانية والأخلاق بزمن الأعياد المجيدة

متابعة بتجــــــــرد: “العتب على قد المحبة”، بهذه المقولة الشهيرة، أرادت النجمة اللبنانية ميريام فارس أن تقلب صفحة الأخذ والرد مع مواطنتها إليسا، بعد الجدل الذي ساد بينهما طيلة الأيام الماضية.

فبدى واضحاً من موقف ميريام أن العتب الذي وجهته لإليسا لم يكن بغاية إشعال فتيلة خلاف معها، خاصة أنها وطيلة مشوارها الفني لم تدخل في سجالات مع زملائها، ولطالما كانت علاقاتها معهم مبنية على الاحترام المتبادل.

وفي خطوة استثنائية منها، عشية عيد الميلاد المجيد، وجهت ميريام رسالة محبة واضحة لإيليسا. وفي تعليقها على مقال نشرناه عبر صفحات موقعنا، كتبت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “في هذا اليوم الخاص، أتمنى أن تملأ نعمة الروح القدس قلوبنا ونعيش بسلام وحب عيد ميلاد سعيد للجميع”.

رسالة ميريام لم تعبر إلا عن شخصيتها الصادقة، والتزامها بتعاليم الدين التي تدعو إلى مسامحة الآخر، فرغم أنها لم تخطئ في حق إليسا، بادرت في ليلة عيد الميلاد إلى مصافحتها طبقا لوصايا السيد المسيح.