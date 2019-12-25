تامر حسني وعلي ربيع يتقاسمان بطولة فيلم جديد

يعكف الفنان المصري تامر حسني حاليا على كتابة قصة فيلم جديد يلعب بطولته بمشاركة نجمي مسرح مصر علي ربيع وويزو، موضحا أن مشاركة الأخيرين بمشهد واحد في أحدث أفلامه "الفلوس" أوحى له بالعمل الجديد.

وقال حسني، خلال مقابلة في برنامج"عرب وود" على فضائية "روتانا"، إن ربيع وويزو شاركا كضيفي شرف بمشهد واحد في "الفلوس"، وبعد الانتهاء من التصوير تقرر حذف المشهد كونه يحتاج إلى عمل خاص سينفذه معهما في المستقبل.

ظهر حسني وربيع معا خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

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"الفلوس" فيلم تدور أحداثه حول نصاب محترف تستعين به فتاة ثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، ولم يقدم تامر حسني أغاني في العمل باستثناء واحدة داخل السياق الدرامي.

والفيلم إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلام.





