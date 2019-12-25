الفنان المصري أحمد داش يتعرض لحادث سيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت السيدة أمل الشوربجي، صورة لسيارة نجلها الفنان الشاب أحمد داش وهي مهشمة، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وكتبت على الصورة: "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذي حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الشاب.





ويشارك داش (19 عاما) في بطولة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامي. والمقرر عرضه رمضان المقبل.

يذكر أن أحمد داش ولد في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2000، ولمع نجمه بعد ظهوره مع المخرج عمرو سلامة في فيلم "لا مؤاخذة"، وشارك في أعمال سينمائية مهمة مثل "اشتباك، وكازابلانكا، وفوتوكوبي"، وفي التليفزيون شارك في مسلسلات كثيرة أبرزها: "طايع، وسابع جار، وإمبرطورية مين".