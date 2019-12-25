في ذكرى زواجهما، زوجة الممثل التركي مراد يلدريم تتمنى طفلاً

احتفلت ملكة جمال المغرب إيمان الباني بذكرى زواجها الثالث من الممثل التركي مراد يلدريم.

ونشرت ايمان على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها مع زوجها، وكتبت: “في ذكرى زواجنا الثالثة.. أرجو من الله أن يديم محبتنا وأن يحقق أمنياتنا وأحلامنا المشتركة وأن يرزقنا الذرية الصالحة يارب Happy wedding anniversary “.

وكان مراد وايمان قد تزوجا أواخر كانون الاول/ديسمبر 2016 في اسطنبول، بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في عالم الفن.

وفي صيف 2019 خسر الثنائي طفلهما الاول وذلك بعدما رصدت عدسات الكاميرات مراد وايمان وهما خارجان من إحدى المستشفات، حيث كشف مراد أن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثالث، إلا أنها فقدت الجنين، خاتماً بالقول: “ليكن خيرًا من الله”.