بوراك يرد على هدية فهرية: أحبكما جدا يا طفلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت النجمة التركية فهرية أفجان بنشر صورة جمعت فيها أكثر من صورة لها ولزوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت، عبر حسابها على إنستغرام بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 الذي يصادف الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر.

وأرفقت فهرية الصورة برسالة قالت فيها: "قلبي، لقد أضفت حبك إلى حبي وجعلتني أشعر دائما بأنني الأغلى، وأنا أضفت روحي إلى روحك، وقدمت لك أغلى هدية في عامك الجديد. أحبك جدا ولحسن الحظ أنك لنا يا كل ما أملك"، ليرد عليها بوراك ويكتب لها: "وأنا أيضا أحبكما جدا يا طِفليّ، من الجيد أنكما موجودان في حياتي".

فيما قام محبو بوراك بإطلاق "هاشتاغ" لمعايدته عند الساعة الـ 12 ليلا بعد انتهاء حلقته من مسلسله "قيامة عثمان"؛ إذ عبر فيه كثيرون عن محبتهم وأمنياتهم له بالسعادة.

هذا الحب الذي أظهرته فهرية في رسالتها والتي رد عليها بوراك بالحب أيضا، سبقته في وقت سابق أخبار تفيد برفض بوراك تناول أي طعام إلا من يد زوجته التي تحرص على إرسال الطعام الذي تعده له بنفسها إلى موقع التصوير مع مساعده، خصوصا وأن بوراك يقضي ساعات طويلة في موقع تصوير مسلسله "المؤسس عثمان"، تصل في بعض الأحيان إلى 15 ساعة يوميا.

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كما ذكرت التقارير بأن فهرية أصبحت بسبب ذلك تمضي وقتا أطول في المطبخ من أجل إعداد الطعام الصحي والخضراوات لزوجها، وأصبحت متفرغة أكثر لطفلها كاران بعد أن أعلنت عدم عودتها للعمل حتى يبلغ طفلها عاما واحدا على الأقل، كما وضعت شروطا لعودتها.

وعلى صعيد متصل بالعائلة، وبعدما نشرت فهرية صورة ابنهما كاران، سئلت من قبل أصدقائها إن كانت تخاف من الحسد، لتجيب بأنها تشعر أنها تكتسب طاقة جميلة من نظرات الناس اللطيفة.

أما بوراك فرد على أصدقائه الذين قالوا إن كاران بوسامته يشبه إلى حد بعيد وسامة والده، قائلا: "ابني يشبه أمه ولكن حركاته تشبهني".

وعلى صعيد آخر، ما زال النجم التركي بوراك أوزجفيت يحقق نجاحاته في العمل؛ إذ ما زال مسلسله "المؤسس عثمان" يحظى بمتابعة عالية ويحقق نسب مشاهدات يتفوق بها على باقي المسلسلات التركية التي تعرض على الشاشات حاليا.