تامر حسني يقترب من الـ5 ملايين بـ"حلو المكان"

اقتربت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو. يذكر أن تامر يشهد اليوم العرض الخاص لفيلمه "الفلوس" من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، تأليف محمد عبد المعطي، Advertisements قد يهمك ايضاً: تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس" الثلاثاء تامر حسني يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "حلو المكان"

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