مروة ناجي تغني لأم كلثوم ونجاة وفيروز في جامعة القاهرة

أحيت الفنانة مروة ناجي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمصاحبة بقيادة المايسترو علاء ياسين، بمناسبة الاحتفال بعيد العلم، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة.

وغنت مروة باقة متنوعة من أجمل الأغاني بينها "حبيت من قلبي، ألف ليلة وليلة، أما براوة، أهو ده اللي صار، أنت عمري، قال جاني بعد يومين، نسم علينا الهوا، أغلى اسم في الوجود، حلوة يا بلدي، سهر الليالي".

وأعربت مروة عن سعادتها البالغة بإحيائها الحفل في هذا الصرح الكبير، الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر، وتوجهت بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وللدكاترة والأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة على استقبالها بهذة الحفاوة الكبيرة.

الجدير بالذكر أن أخر حفلات مروة ناجى كانت على مسرح الماركي بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس، بمشاركة الفنان الكبير مدحت صالح.

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