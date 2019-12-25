تامر حسني ونانسي عجرم يحتفلان برأس السنة في أبو ظبي

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عدة فعاليات وعروض الترفيهية متنوعة ضمن احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، والتي سيحييها نخبة من ألمع النجوم العرب والعالميين، من بينهم برونو مارس والفنان تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

يتضمن جدول الفعاليات المعلن عنه مهرجان ريزولوشن، والذي سيمتد على مدار يومين متتاليين، واحتفالات رأس السنة على جزيرة المارية، بالإضافة إلى عرض للألعاب النارية يستمر لمدة 10 دقائق يستقبل الدقائق الأولى من عام 2020 على طول كورنيش أبوظبي.

يحيي النجم برونو مارس الحائز على جائزة جرامي 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، حفلاً موسيقياً بميدان دو بجزيرة ياس كجزء من مهرجان ريزولوشن، تعد هذه المرة الثانية التي يؤدي فيها النجم العالمي، والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً في دولة الإمارات كان الأول في دبي عام 2013. ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، إذ قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة.

كما تحتفل العاصمة مع نجم مصر والوطن العربي الفنان تامر حسني والنجمة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم اللذان سيشاركان في احتفالات رأس السنة.

كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم عرض للألعاب النارية على مدار عشرة دقائق متواصلة باستخدام أحدث التقنيات في عالم الألعاب النارية، مع استخدام ثلاثة عواميد في المياه والتي ستطلق المتفجرات في مختلف الاتجاهات وبألوان مبهرة تزين سماء الكورنيش. وسيكون هذا الحدث مجانيًا لجميع زوار وسكان مدينة أبوظبي.

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وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يسرنا تنظيم برنامج متميز ومتنوع من الفعاليات الاستثنائية للترحيب بالعام 2020 في مختلف أرجاء الإمارة".

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