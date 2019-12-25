عصام كاريكا يطرح أغنية "يا بياع السعادة"عبر حسابه على "إنستجرام"

طرح الفنان عصام كاريكا تيزر أغنيته الجديدة "يا بياع السعادة"، عبر حسابه على "إنستجرام".
وظهر في الفيديو، الذي نشره كاريكا، مجموعة صور لأشهر فنانين السينما المصرية، مدمج عليها صوت عصام كاريكا.
وعلق كاريكا على الفيديو: "يا بياع السعادة.. قريبًا".
كان الفنان عصام كاريكا قد قال في تصريحات له قبل يومين إنه لا يحب أغاني المهرجانات ويرفض تقديمها
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