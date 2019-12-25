حفيدتا هيفاء وهبي يحتفلن بالكريسماس

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة صور لابنتيها "دانييلا ورهف"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهر ابنتيها وهن يحتفلن بأعياد الكريسماس، ويزين شجرة عيد العميلاد، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، ينعاد عليكم يارب بالصحة والسعادة". من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن. Advertisements قد يهمك ايضاً: هيفاء وهبي تحيي حفل رأس السنة بالقاهرة‬ صبري فواز محامي في "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي

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