سميرة سعيد بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت سميرة في الصور بإطلالة شبابية، مرتدية بنطلونًا من الجلد، ونظارة شمسية سوداء، وعلقت "هليلة".
طرحت الفنانة سميرة سعيد، السبت الماضي، أغنية "هليلة" بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
أغنية "هليلة" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.
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