مصطفى شعبان مع رمضان صبحي "يتوب علينا ربنا"

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة تجمعه بلاعب نادي الأهلي رمضان صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان مصطفى شعبان على الصورة، :"مع الكابتن، ويتوب علينا ربنا". يذكر أن مصطفى شعبان، شارك في الموسم الرمضاني 2019 بمسلسل "أبو جبل"، من بطولة دياب وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح. Advertisements قد يهمك ايضاً: مصطفى شعبان يستعيد ذكرياته في القبطان مع محمود عبد العزيز أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان مع بوسي شلبي

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