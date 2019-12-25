شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من يناير 2020.. نتفليكس بدون "الأصدقاء".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبارا من 1 يناير 2020، لن يكون مسلسل "الأصدقاء" متاح للبث على منصة "نتفليكس"، ولن يكون متاح للبث على أي من خدمات البث المباشر القائمة على المشتركين لمدة خمسة أشهر أخرى.

ويغادر مسلسل friends، منصة نتفليكس يناير 2020، وسيكون متاحا للعرض فى شهر مايو، لول مرة على HBO Max، فإن الطريقة الوحيدة لمشاهدة المسلسل هي من خلال شراء الحلقات أو المواسم أو المجموعات الفردية بالفعل من خلال تجار التجزئة الرقميين، وفقا لموقع "the verge".

قبل عام 2020، حمل Netflix معظم العروض الأكثر بثًا من الشبكات الأخرى، ومنها مسلسلات الأصدقاء، المكتب، جرايز أناتومي، ريفرديل، العقول الجنائية، ومجموعة متنوعة من أفلام ديزني كلها على منصة واحدة.

وقريبا لن تتمكن من مشاركة كلمات السر الخاصة بحسابك على نتفليكس مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة، إذ كشف جريج بيترز كبير المسئولين عن هذه الخطوة الجديدة خلال مكالمة لمناقشة أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأوضح قال بيترز إن نتفليكس ترغب فى التضييق على مشاركة كلمة السر دون تنفير جزء معين من قاعدة المستخدمين الخاص بها، إذ قال: "نحن نواصل مراقبته حتى ننظر إلى الوضع، وسنرى تلك الطرق الصديقة للمستهلكين للدفع ".

فى وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Syamedia ومقرها المملكة المتحدة عن إنشاء خوارزمية تبحث عن الأنماط بين المستخدمين التى تشير إلى وجود كلمة مرور مشتركة.

وقال جان مارك راسين، المسئول عن إدارة العمليات فى Syamedia : "إن تبادل بيانات الحساب بشكل غير رسمى أصبح مكلفاً للغاية".

يذكر أنه ستعود الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مرة أخرى لشاشات التلفزيون، بعد تعاونها الجديد مع شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية بمسلسل درامى اجتماعى ملئ بالإثارة.

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وتوصلت الشبكة الأمريكية الشهيرة، إلى أتفاق نهائى مع نجمة الويبة، لإنتاج مسلسل درامى اجتماعى جديد يعرض العام المقبل على نتفليكس.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ليكون بذلك هذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا فى عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير فى البرامج التلفزيونية.

ومن المقرر ان يسلط المسلسل الجديد الضوء على الجانب الشخصى لأبلة فاهيتا بعد توقف برنامجها "الدوبليكس"، ومعاناتها مع أبنتها "كارو" التى تشاركها الظهور على التلفزيون، بحسب ما صرحت به الشبكة الأمريكية.

وفي تصريح لنجمة تليفزيون الويبة، قالت "الكوميديا المصرية من أهم المنتجات بعد القطن المصرى، ولابد من تصديرها، ومتحمسة لعرض المسلسل الجديد بأكثر من 20 لغة، وسيكون متاح فى أكثر من 190 دولة حول العالم، ومتوفر لأكثر من 158 مليون مشاهد".

وعلى نفس السياق، نشرت الصفحة الرسمية لأبلة فاهيتا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، صورة جديدة تعلن عن مشاركتها مع الشبكة الأمريكية، وكتبت " يوه ! خبطت فى القمة، يهدها العالمية، الأرملة تستطيع".