شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تكشف عن طريقتها فى اختيار الأدوار ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ليلي علوى عن طريقة اختيارها لأدوارها السينمائية أو التليفزيونية، خلال ندوتها الأخيرة فى جامعة عين شمس، مؤكدة أنها تقرأ العمل ككل فى البداية ولابد أن العمل يأخذها بعيدا عن الحاضر، وقالت ليلى علوى فى ردها على سؤال كيف تختار أدوارها:" لازم أحس أن العمل فى كتابته ينسينى الحاضر بتاعى دلوقتى وانى اعيش فيه وأصدقه وبعدين اشوف الشخصية هل حبتها وخلقت جوايا تحدي عشان اعملها ولا هى ممكن تكون قريبة منى فهستمتع بالأداء وده كله قبل ما اقعد مع السيناريست والمخرج".

وكرمت جامعة عين شمس النجمة ليلي علوي، عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهي تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.

Advertisements

وعقب تكريمها بجامعة عين شمس قالت النجمة ليلى علوى كلمة مختصرة عن ذكرياتها بالجامعة، وشكرت إدارة الجامعة وعبرت عن سعادتها بالتكريم وقالت أيضا: أنا فخورة بتخرجي من جامعة عين شمس في كلية التجارة

وقبل فعاليات الندوة عرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دورالفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان بحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين الذين تعاملت معهم.

وحرصت النجمة ليلى علوى مؤخرًا على حضور فعاليات وعروض الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، وافتتحت حفل الختام الذى أقيم يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى بكلمة منها قبل تقديم المذيعة جاسمين طه الحفل.

وشاركت ليلى علوى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاس.