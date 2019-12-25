شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأخ الكبير محمد رجب يؤدى مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النجم محمد رجب، مناسك العمرة برفقه أصدقائه، وشارك رجب صورا أثناء أدائه العمرة من أمام الكعبة، عبر حسابه على انستجرام، وكتب محمد رجب على الصور، قائلا:"ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلي غيرك لا تكلنا وعلي الايمان والاسلام الكامل جمعا توفنا وانت راض عنا"، وكتبت له الفنانة دينا فؤاد، قائلة:" ربنا يتقبل"، كما كتب له متابعيه:" ربنا يتقبل، عمرة مقبولة، تقبل الله".





وعلى الجانب الآخر، يواصل محمد رجب، تصوير مسلسله الجديد " الأخ الكبير"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .





والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير"، يشار إلى أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وأيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين.

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وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل " علامة استفهام" عن سعادته الكبيرة بخطة عرض مسلسل "علامة استفهام" ومسلسل "علامة استفهام" عرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.