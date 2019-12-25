شكرا لقرائتكم خبر عن رغم نفيها ارتباطهما.. سلمى أبو ضيف مع شاب إيطالى: أنت أفضل هدية بـ2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل، بظهورها مع الشاب الإيطالى الذى سبق ونفت ارتباطها به رسميًا، خلال احتفالهما بالكريسماس، حيث نشرت صور جديدة معه، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أفضل هدية في 2019 هو أنت"؛ وأعاد تعليق سلمى على الصورة، الجدل حول ارتباطها بالشاب الإيطالى، وعلق عدد كبير من متابعيها حول طبيعة علاقة بهذا الشاب إذا كان خطيبها أم مجرد صديق.



سلمي ابو ضيف

و كانت نفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف خبر ارتباطها وخطوبتها من هذا الشاب بعد نشر صورة جمعت بينهما منذ أيام على صفحة التواصل الاجتماعى "الإنستجرام"، موضحة لـ"الخليج 365" أنها ليست مخطوبة من ذلك الشاب، مضيفة أن حياتها الشخصية ملكها فقط ولا تريد التحدث عنها.



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وكانت أول صورة تنشرها الفنانة سلمى أبو ضيف تجمعها بالشاب الإيطالى، فى سبتمبر الماضى عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حبي الوحيد"، وهي الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن هناك تقارير أخبارية أكدت خطوبة سلمى لهذا الشاب، وأنها غابت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي بسبب خطوبتها.

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كما نشرت صورة أخرى تجمعها بالشاب أثناء تواجدهما في إيطاليا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "وحشتني"، وصورة أخرى خلال تواجدهما في ميلانو، وعلقت: "يوم لطيف".

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

سلمى أبو ضيف هى من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس" مع المخج محمد شاكر خضير، مسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.