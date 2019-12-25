صورة.. رامي صبري بـ"لوك" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان رامي صبري، جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة مختلفة و"لوك" جديد. وظهر "صبري"، في الصورة بشعر "أصفر" اللون، بعدما تخلى عن اللون البني. ويستعد رامي صبري لإحياء 3 حفلات غنائية ليلة رأس السنة، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، بثلاث فنادق كبرى بالقاهرة. وطرح صبري مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ يضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها

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