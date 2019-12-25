عمرو دياب يكشف تفاصيل حفله القادم بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: كشف الفنان عمرو دياب، عن حفله المقبل بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بموقع "انستجرام". ونشر "دياب"، صورة للملصق الدعائي للحفل، وعلق: "معكم مباشرة في الحفل المقبل بجدة، يوم 9 يناير في قاعة ليلتي".

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