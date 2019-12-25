عمرو القاضي: "صندوق الدنيا فبراير القادم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان عمرو القاضي، إنه ينتظر عرض أحدث أفلامه "صندوق الدنيا"، في مطلع فبراير القادم.
وأكد "عمرو" في تصريح لمصراوي، أن هذه هي تجربة الإنتاج الأولى له في السينما، وكان متحمسا لها منذ مرحلة التجهيزات الخاصة بالعمل.
وأوضح أنه يشارك في بطولة الفيلم، فقد جمعته المشاهد الأولى بالفنانة رانيا يوسف، وانتهى منذ أسابيع من تصوير مشاهده، وينتظر عرضه بالسينمات وردود الأفعال حول العمل.
وتابع: "أشارك أيضا في بطولة فيلمين آخرين، ولكن أنتظر عرض صندوق الدنيا للبدء في تصويرهما".
فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.
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