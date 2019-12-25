29 ديسمبر.. "mbc 4" تبدأ عرض "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية لشركة S Productions على موقع "فيسبوك" عن مواعيد عرض مسلسل الآنسة فرح، بعدما امتلكت الشركة حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأمريكي الشهير Jane the Virgin، كما تولت قنوات MBC حقوق عرض المسلسل بالوطن العربي، وذلك بدءًا من 29 ديسمبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9 مسا بتوقيت السعودية على MBC4.

كما أطلقت sproductions بوسترات الشخصيات الرئيسية للمسلسل، يكشف كل واحد منها عن اسم الشخصية التي يقدمها كل ممثل .

مسلسل "الآنسة فرح"بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.