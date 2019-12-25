بشرى وإلهام وكارول ودلال.. نجوم الفن يحتفلون بأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بأعياد الميلاد المجيدة.

وظهر عدد من النجوم بملابس يغلب عليها اللون "الأحمر"، وحرصوا على نشر الصور عبر حساباتهم بموقع إنستجرام.

وحرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على الاحتفال بأعياد الميلاد في مصر بصحبة زوجها، وظهر في الاحتفال الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية منى الشاذلي.

بينما نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة لها بجوار مجسمات للاحتفال بالكريسماس، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد".

كما شاركت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، جمهورها بصورة داخل منزلها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد جدا".

بينما نشرت الفنانة إنجي شرف، صورة لها بجيب حمراء قصيرة، ومن خلفها شجرة الكريسماس، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

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وظهرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، بجوار "بابا نويل"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

ونشرت الفنانة بشرى، صورة لها وهي تحمل هدايا عيد الميلاد داخل منزلها، وعلقت: "أتساءل عن هدايا عيد الميلاد، كريسماس سعيد للجميع".

بينما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة دلال عبدالعزيز، بتطبيق "عيد الميلاد" من سناب شات.

ونشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، صورة جديدة من أحدث تصوير خضعت لها بإطلالة حمراء أنيقة، احتفالا بعيد الميلاد.

وظهرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية وهي تقود دراجة "سانتا كلوز" الشهيرة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

كذلك نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورتين لها بجوار شجرة الكريسماس، كما ظهرت بفستان أحمر احتفالا بعيد الميلاد.

كما ظهرت الفنانة ولاء الشريف، وخلفها أشجار الكريسماس، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد للجميع".