تراند اليوم : فنانة كويتية تثير الغضب بشراء شنطة بـ50 ألف ريال



أثارت الفنانة الكويتية مها محمد، غضب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات "، تستعرض من خلاله شرائها لشنطة "هملايا هيرمس" ثمنها يقدر بأكثر من نص مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال تقريبًا وعرضت الفواتير.

وعلقت الفنانة الكويتية، قائلة: "أهم شنطة بالعالم.. وأحب أوريكم الشنطة التانية وديه الشهادة بتاعتها.. لأن في بعض المطارات بأوروبا إذا ما معك الشهادة يوقفنك، لأنه مو أي أحد يشيلها".

واعتبر متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تفعله ما هو إلا استفزاز لمشاعر المحتاجين وعدم تقدير منها لظروف الكثيرين من الناس التي لا تجد أموالاً من أجل الصرف على أولادها أو شراء الدواء، مشيرين إلى أن ما فعلته هو إسراف وبذخ.