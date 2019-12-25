تراند اليوم : فيديو| إعلامية شهيرة تتحول إلى داعية: "انقلاب في حياتي"



كشفت الإعلامية السعودية نصرة الحربي عن أنها تنوي التقرب أكثر من الله، وأنها قد تصبح داعية وتقدم المحاضرات خلال المرحلة المقبلة، ما أشعل ضجة جدًا في أوساط المتابعين.

وأضافت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" من دون أن تظهر صورتها: "أوعدكم متابعاتي الحلوات في السنة الجديدة راح تشوفوا أشياء حلوة وقوية وجديدة".

وأشارت إلى أن العام المقبل سيشهد انقلابًا كبيرًا في حياتها العملية والشخصية، مبدية استعدادها لتقديم المساعدة لكل من يحتاج إلى ذلك وللقيام بكل ما من شأنه أن يعود بالفائدة عليها وعلى عائلتها.

وكانت الحربي أعلنت منذ عام ارتداءها النقاب، قائلة إن ذلك جاء نتيجة اقتناع تام منها، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على زواجها.