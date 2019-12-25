تراند اليوم : ابنة عمرو دياب تنشر صورة عارية برفقة عشيقها الجديد



أثارت "كنزي" ابنة الفنان المصري، عمرو دياب، حالة من الجدل بعد نشرها صورة برفقة عشيقها الجديد على تطبيق "إنستجرام"، يظهران فيها شبه عراة تمامًا على ظهر مركب صغير وداخل جزيرة.

وأعلنت ابنة عمرو دياب أنه حبيبها وأنه شاب مصري مقيم في العاصمة الإنجليزية لندن منذ سنوات طويلة، ويزور مصر مرات قليلة، ويدعى (بدر الرملي)، إذ بين ذلك في معلوماته الشخصية عبر حسابه على انستجرام.

وكانت كنزي، ابنة عمرو دياب، نشرت صورا لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.





