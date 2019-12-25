أرباز خان يعترف: طلاقي من ماليكا أرورا كان المنفذ الوحيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:50 مساءً - صرح المخرج السينمائي أرباز خان عن طلاقه من النجمة ماليكا أرورا Malika Arora، وكيف تعامل الإثنان وابنهما أرهان مع هذا القرار، حيث انفصلا رسميًّا عام 2017 بعد ما يقرب من 19 عامًا من الزواج، وأعلنا ذلك قبل عام.



وقال أرباز في مقابلة صحافية: "عندما يكون لديك طفل، تكون خطوة الانفصال صعبة للغاية ولكنها ضرورية. ولقد وصل الأمر إلى نقطة كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإجراء ذلك، لجعل هذه المعادلة على ما يرام قدر الإمكان".

أرباز خان وماليكا أرورا وابنهما

وفي حديثه عن رد فعل أرهان ابنه على الخبر، قال أرباز: "كان ولدي يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا في ذلك الوقت، وكان لديه فهم جيد، وكان يدرك ما كان يحدث، ولم يكن هناك الكثير لشرحه له ."



وقال خان وهو شقيق النجم سلمان خان Salman Khan، إنّ علاقته طيبة مع ماليكا، بعدما حصلت على حضانة أرهان: "أنا هناك من أجله، ولديها حضانة طفلي ولا تريد حتى الكفاح من أجل الحضانة، لأنني شعرت أنه عندما يكون الطفل أصغر سنًّا، فهو بحاجة إلى والدته، بخاصة وأنه يبلغ عمره الآن 17 عامًا، وسيصبح قريبًا 18 عامًا، وسيقرر أين يريد أن يكون. إنه فتًى جميل ".

أرباز خان وماليكا أرورا

في وقت سابق، في محادثة مع كارينا كابور خان، قالت ماليكا: إنّ الطلاق جعل كلاهما أفضل: "لقد فكرنا في الكثير من الأشياء ووزنها. ثم قررنا أنّ من الأفضل أن نتحرك في طرقنا المنفصلة، لأننا سنكون أشخاصًا أفضل."