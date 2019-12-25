شاهد: لحظة القبض على ممثلة أمريكية شهيرة عقب اعتدائها على امرأة قامت بتصويرها وهي غاضبة

ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، القبض على الممثلة المعروفة “فانيسا كلوك”، نجمة مسلسل ” Walking Dead” الشهير، بعد أن قامت بالاعتداء على امرأة قامت بتصويرها هي وزوجها السابق؛ وهو يقوم بنقل أمتعته خارج منزلهما بعد انفصالهما.
وبحسب مقطع نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تظهر “فانيسا” وهي تبكي وتصرخ في وجه زوجها السابق وعائلته، بينما يقوم شخص ما بنقل الصناديق من مقر إقامتها، لتغادر “فانيسا” بعد ذلك شقتها؛ وتقوم بالاعتداء المرأة التي تصور المشهد بكاميرا هاتفها.
عقب ذلك تم استدعاء رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وكانوا يحاولون الحفاظ على هدوء “فانيسا” طوال الحادث، وقرروا وضعها قيد الاعتقال عقب الاشتباك مع المرأة، وتم حجزها بجنحة الاعتداء.
من جهتها؛ انتقدت “فنيسيا” بعد إلقاء القبض عليها المرأة التي قامت بتصويرها، قائلة: “هل يمكنك أن تتخيل ما يتطلبه الأمر لإثارة شخص إلى هذه النقطة؟”، مضيفة: “هذه اللقطة أخذت لاستغلال وإهانة إنسان دون القصة الكاملة”.
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