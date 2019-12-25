آل الشيخ ينشر فيديو للفنان حسن كراوه ويعلق:‏ كني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد مع بعض

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو للفنان حسن كراوه، ومازح به كلا من الفنان محمد عبده، والفنانة الكويتية حياة الفهد، على اعتبار أن كراوه يشبه في ملامح وجهه كلا منهما.

وعلقّ تركي آل الشيخ على المقطع الذي ظهر فيه ”كراوه“ وهو يغني بطريقته التي تميزه عن غيره، حيث ارتدى جلبابا أبيض، وتميز بشعر طويل وحوله الفرقة الموسيقية، قائلا: ”لا عاد تتعودها“.

وتبع ”آل الشيخ“ هذا التعليق بآخر قال فيه: ”كإني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد“، الأمر الذي أثار ضحك المتابعين.