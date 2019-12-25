نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو للفنان حسن كراوه، ومازح به كلا من الفنان محمد عبده، والفنانة الكويتية حياة الفهد، على اعتبار أن كراوه يشبه في ملامح وجهه كلا منهما.
وعلقّ تركي آل الشيخ على المقطع الذي ظهر فيه ”كراوه“ وهو يغني بطريقته التي تميزه عن غيره، حيث ارتدى جلبابا أبيض، وتميز بشعر طويل وحوله الفرقة الموسيقية، قائلا: ”لا عاد تتعودها“.
وتبع ”آل الشيخ“ هذا التعليق بآخر قال فيه: ”كإني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد“، الأمر الذي أثار ضحك المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ ينشر فيديو للفنان حسن كراوه ويعلق: كني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد مع بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.