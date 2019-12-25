أحمد عاشور يستأنف تصوير فيلم 666 الأسبوع المقبل

يستأنف السيناريست أحمد عاشور تصوير فيلم 666 مرة أخرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الجرافيك وبناء الديكور الخاص بالأحداث، وهو أولى تجارب عاشور الإنتاجية.
يشار إلي أن فيلم "666"، تدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا والرعب، من خلال لغز يهدد حياة بطلة العمل، التى تجسدها النجمة عايدةغنيم، حيث تتجه لأعمال السحر والاستعانة بحفار القبور الذى يجسده الفنان ماجد عبدالعظيم، من خلال نبش القبور واستغلال الأجساد فى عمل السحر لحل اللغز الذى يهدد حياتها وحياة أسرتها بالكامل، فتضطر للتعامل مع ألغاز هذا الرقم المرعب.
الفيلم يتم تصويره بتقنية الـD4، ليصبح العمل الأول الذى يتم تصويره بهذه التقنية الحديثة، لما يتطلبه من مشاهد رعب وإثارة، ومن المقرر أن يتم عرض هذا العمل خلال نهاية العام.
جدير بالذكر أن فيلم 666 بطولة سامى مغاوري، منة عرفة، عايدة غنيم، محمد سمير، ماجد عبدالعظيم، والفنانة الليبية خدوجة صبري، تأليف وإنتاج أحمد عاشور، وإخراج المخرج وائل عبد القادر.
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