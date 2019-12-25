شاهد.. "جوهرة" مع أبطال فيلم الفلوس من العرض الخاص

حرصت الراقصة جوهرة علي حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس" الذي أقيم بالأمس في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وألتقطت الصور مع أبطاله.



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور

ظهرت فيها جوهرة برفقة الفنان تامر حسني، وزينة، خالد الصاوي، محمد سلام، وعائشة بن حمد.يذكر أن فيلم "الفلوس" تدور أحداثه حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى إستعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، والفيلم قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.