حرصت الراقصة جوهرة علي حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس" الذي أقيم بالأمس في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وألتقطت الصور مع أبطاله.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور
يذكر أن فيلم "الفلوس" تدور أحداثه حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى إستعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، والفيلم قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "جوهرة" مع أبطال فيلم الفلوس من العرض الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.