الجمعة.. التخت العربي يحتفل ب 2020 على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلاً بمناسبة العام الجديد وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 27 ديسمبر على مسرح الجمهورية .



يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية لعمالقة الغناء والتلحين منها الفن - امتي الزمان - جفنة علم الغزل لـ محمد عبد الوهاب ، ع الحلوة والمرة لـ عبد الغني

السيد ، انت الحب – يامسهرني ، انت عمري لـ ام كلثوم ، مال القمر - حبيبي وعينيا لـ محمد فوزى ، لاموني اللى غاروا مني لـ الهادى الجوينى ، طلعت يامحلا لـ سيد درويش والحب الي كان لـ ميادة الحناوى.

يذكر أن فرقة التخت العربى قدمت العديد من الاحتفاليات فى مختلف المناسبات العامة، كما طافت العديد من دول العالم في جولات فنية ناجحة منها ليبيا ، الأردن ، تونس ، العراق ، الكويت ، قطر ، البحرين ، الامارات ، سلطنة عمان والسعودية، بالإضافة الى العديد من الدول الأوروبية، وشاركت فى مهرجانات دولية متخصصة، كما نالت عدة جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء فى إسطنبول بتركيا عام 2010 .