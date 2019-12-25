طومان باي مع ثنائي العود بقبة الغوري

يقدم ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف، حفلًا في الثامنة مساء الجمعة 27 ديسمبر الجاري، على مسرح قبة الغوري.
ولونجا دينا.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج عملًا جديدًا من تأليف غسان اليوسف، يظهر للنور لأول مرة بعنوان "طومان باي" وآخر من تأليف دينا عبدالحميد، ترثى خلاله شقيقها بجانب مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة، منها سماعي ميرامار، سماعي زعفران
وجاء ذلك بالإضافة إلى فقرة للتقنية المبتكرة التى اشتهرا بها وتتمثل فى العزف على آلة عود واحدة تبرز براعتهما وتوافقهما فى الأداء، وباقة من أشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم.
جدير بالذكر أن السوري غسان اليوسف، وزوجته دينا عبدالحميد،يعد أول ثنائى عربي لآلة العود، وأول دويتو يعزف على آلة واحدة، وكانا قد درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، كما شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، معهد الموسيقى باسطنبول، ومهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية.
أقاما العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد، وقاما بوضع الموسيقي التصويرية للعديد من المسلسلات والبرامج التليفزيونية الناجحة.
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