شيرين عبد الوهاب ممنوعة من التصريح وموسوعة غينيس تكذّب تامر حسني ووعكة صحية تصيب كاظم الساهر

ميرنا وليد - بيروت - مواقف كثيرة شهدها العالم من قبل الفنانين، أكانت عبر تصريحات جريئة ومثيرة للجدل من قبلهم أو عبر أمور حصلت معهم وأثارت الجدل وعلّق عليها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نستعرض لكم في موقع الخليج 365 أهم ما حصل في عام 2019 من مواقف في الشرق الأوسط.

الثورة العراقية بين اعتذار ​كاظم الساهر​ وبكاء ​شذى حسون​

شهدت العراق أيضاً ثورة وتضامن الفنانون من كل العالم العربي مع العراقيين، ومن أبرز المواقف التي إتخذت على هذا الأثر هو موقف الفنان كاظم الساهر الذي وقف مع شعبه، وحتى أنه إعتذر عن إحيائه لحفل في موسم الرياض بسبب الظروف التي يمر بها وطنه. وعبّرت شذى حسون عن أسفها لما يحدث وبكت على التلفزيون، وقالت: "لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطالب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه".

​شيرين عبد الوهاب​ وتصريحاتها المثيرة للجدل

غابت شيرين عبد الوهاب لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل وقتها إنها في الولايات المتحدة الأميركية، وتنتظر طفلها الأول من زوجها حسام حبيب. ولكن إتضح لاحقاً أن هذا الخبر عار عن الصحة حسب تصريحات الثنائي.

لكن هذا الموضوع لم يكن الوحيد الذي أثار الجدل حول شيرين، وإنما أيضاً تصريحاتها الصادمة في حفلاتها خصوصاً بعدما قالت إن على المرأة أن تسمع كلمة زوجها كونها لا تستطيع ان تعيش من دونه، فتعرضت بعدها لهجوم كبير جداً وشُنت عليها حملات من قبل الأشخاص والجمعيات التي تدافع عن النساء، لترد شيرين وتقول إن هذا الهجوم الذي تعرضت له هو من قبل "مجموعة نساء عوانس"، فصدمت الناس أكثر حتى أنه كان لبعض الفنانين موقف من ذلك، فقالت الممثلة شيرين رضا وقتها أنه يجب إلغاء هذه الكلمة من المعجم.

ورداً على تصريحات شيرين، إتخذ نقيب الموسيقيين في مصر قراراً جديداً في حقها، فمنعها من الإدلاء بأي تصريح على خشبة المسرح.

مواقف شيرين لم تكن مثيرة للإهتمام سلباً فقط، بل كسبت قلوب الجمهور الذي يحبها في لبنان، بعد أن أعلنت عن إستعدادها لإحياء حفلة مجاناً ويعود ريعها إلى المتضررين من الحرائق التي حدثت في لبنان، وتضامنت معها الفنانة أحلام التي أحبت الفكرة كثيراً. وأشادت الصحافة اللبنانية بموقف شيرين إلا أنها تعرضت للانتقاد في بلدها إذ تفاجؤوا من موقفها مع لبنان، في حين لم تحيي يوماً حفلة مجانية في مصر. عندها قررت شيرين إغلاق جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ورأت أنها تُفهم بطريقة خاطئة لذلك تُفضّل الإبتعاد لترتاح.

​عمرو دياب​ يعود إلى التمثيل وفنانون يؤكدون زواجه من دينا الشربيني

فجّر عمرو دياب العديد من المفاجآت هذه السنة أولها عودته إلى التمثيل وتحضيره لأفلام سينمائية، إضافة إلى ذلك دخوله موسوعة غينيس كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر المبيعات في الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى إتُّهم عمرو دياب بسرقة لحن أغنية "ماهونتيش عليا" للفنان ​تامر حسني​، وذلك بأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخراً بعنوان "بحبه"، ثم خرج حسني عن صمته وفاجأ الجميع بنشره أغنيته من جديد، ما إعتبره الكثيرون تأكيداً على الاتهام.

من ناحية أخرى أكد العديد من النجوم زواج عمرو دياب من ​دينا الشربيني​التي تظهر معه في العديد من المناسبات.

كاظم الساهر يتضامن مع بلده ووعكته الصحية تثير الجدل

تضامن الفنان كاظم الساهر مع وطنه العراق وقرر عدم إحيائه حفلته في موسم الرياض، وهو موقف مشرف له. من ناحية ثانية تعرض كاظم لوعكة صحية، وقامت إدارة أعماله بنفي الشائعات التي تم تداولها عن موته، وقيل حتى ان خطيبته هي التي سممت له إلا أن الموضوع لم يتم تأكيده ولم يعرف أصلاً إن كانا لا زالا مخطوبين.

​ناصيف زيتون​وصداقة متينة مع ​إليسا​

ولكي لا نتبعد عن أجواء مواقف إليسا، لفتت الجميع علاقة الصداقة الوطيدة التي جمعتها بالفنان السوري ناصيف زيتون، وقد حضرا حفلات بعضهما وغنيا سوياً حتى أن ناصيف عبّر في عدة مقابلات عن تمنيه تقديم ديو معها. علاقة إليسا بناصيف زيتون جعلتها تعود الى الواجهة من جديد في الشارع السوري، ففي فترة معينة كانت قد أثارت الجدل حين طالبت بعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.

من ناحية أخرى، حقق ناصيف زيتون نجاحاً كبيراً بعد طرحه ألبومه الأخير الذي وصل به إلى أعلى الأرقام ونسب المشاهدة.

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موسوعة غينيس تكذّب تامر حسني

احتفل تامر حسني في هذه السنة بتحقيقه لقب الفنان الاكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم من قبل مجموعة غينيس بحسب ما ورد على صفحته الرسمية، ليتم إنكار ذلك ببيان صادر عن غينيس التي إعتبرت أن الشهادة التي حصل عليها تامر ليست بهذا اللقب، بل أن جمهوره إستطاع أن يكسر الرقم القياسي بأكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات. وأضاف البيان أن الموسوعة لا تنظر إلى الموضوع عبر تحقيق اللقب، لأنها تدرس الأمور التي تقاس والقابلة للكسر.

​رامي جمال​ أعلن عن إصابته بمرض البهاق

شهدت هذه السنة العديد من المواقف المؤثرة، منها إعلان رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يخجل من نفسه، ويفكر بالإعتزال خصوصاً أن البعض قد لا يريد التعامل معه مجدداً. هذا الاعلان لاقاه حملات دعم كبيرة له حتى أن إليسا دعمته على حسابها الخاص وطلبت منه عدم الاستسلام.

​شمس الكويتية​ بروب الحمام وهذا ما قالته عن إليسا

تعتبر شمس الكويتية من أجرأ الفنانات الخليجيات، وقد شُنّت حملات ضدها بعدما نشرت صورة لها بروب الاستحمام، كما أثارت الجدل عندما نشرت صورة لها وكأنها مدفونة بالتراب ثم إعتذرت عنها. أما من تصريحاتها المثيرة للجدل هذه السنة، فهي عندما قالت إن إليسا هي أهم فنانة في العالم.

أما الموقف الذي صدم العالم فهو حين انتشرت فيديوهات لإنسحاب الجمهور من حفلها الذي أقيم في ​مركز الملك فهد الثقافي بالرياض​، وأثّر الانسحاب الكبير على صوت شمس، إذ ظهر صوتها مرتبكًا وبدا عليها التوتر. وهي كانت قد تلاسنت مع معجب على مواقع التواصل الاجتماعي، حين وصفت من لا يحضر حفلتها بـ"الحيوان".

​أنجي خوري​ ترحيلها من لبنان والإمارات وعودتها إلى سوريا

بين أنجي خوري وقمر مسلسل طويل بدأ بتراشق الإتهامات وانتهى بترحيل الفنانة السورية من لبنان، فتوجهت الى الامارات ليتم ترحيلها بعدها إلى بلدها بعد تورطها في العديد من الأمور المخلة للآداب.

وكانت أنجي قد اتهمت قمر بخطفها بالاتفاق مع ​الفنان آدم​، ما نفاه هو مؤكداً أنها هي من أتت إليه.

​فلة الجزائرية​ اعترفت بأنها كانت على علاقة مع ​الشاب خالد​

كشفت فلّة الجزائرية خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية عن قصّة حبّ جمعتها بالفنان الجزائري الشاب خالد، ووصفته بـ "الروعة"، إلا أنها لم توضّح سبب إنفاصالهما وبكت على الهواء وهي تتذكر هذه الأيام الجميلة. من ناحيته ردّ الشاب خالد على تصريحات فلّة بطريقة غير مباشرة، ونشر صورة له مع زوجته، وكتب: "حبّي الأول والأخير هو لزوجتي نور حياتي وأم أولادي أجمل 5 أطفال، والذين قدموا لي أيضاً متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري، أحبك يا سميرة".

​دنيا بطمة​ تتصالح مع ​حلا الترك​ واعتزالها قريب؟

شهدت هذه السنة مصالحة بين دنيا بطمة وابنة زوجها الفنانة حلا الترك، التي انتقلت للعيش مع والدها . أما تصريح دنيا بطمة الذي أثار الجدل هذه السنة، هو حين وصفت الفن بالحرام لكنها وضّحت أنها تمارسه لأنها تحبه، غير أن إمكانية الاعتزال وإرتداء الحجاب واردة في مخططاتها بعد فترة.