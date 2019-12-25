ميرنا وليد - بيروت - تحدّث المشترك اللبناني ​ميشال شلهوب​ لموقع "الفن" في كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج "​ذا فويس​" الموسم الخامس حيث حرص على الحضور الى الستديو لمشاركة الرابح فرحته بالفوز في اللقب.

وأكد شلهوب أنه يستعد لطرح أغنية منفردة جديدة في الأيام القليلة المقبلة بعد خروجه من البرنامج في المرحلة النصف النهائية.

وأشار ميشال في حديثه عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بمدربه السوبر ستار ​راغب علامة​ رغم عدم تأهله الى المرحلة النهائية، وقال: "تعلّمت منه الكثير" ووجه ميشال شلهوب رسالة الى راغب من خلال الفيديو أدناه.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بعد فوز مهدي عياشي.. ميشال شلهوب يوجه رسالة الى راغب علامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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