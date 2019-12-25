خاص الفن- نادين نسيب نجيم تقيّم عام 2019 وتقول: "أدخل عام 2020 بأمل وثقة"

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن العام 2019 عاما سهلا على الشعب اللبناني بشكل خاص ولكن دائما ما نتفاءل بما هو افضل، والوضع بالنسبة لبعض النجوم والنجمات على صعيد العمل والاعمال الفنية منهم من قدم اجمل اعماله في هذا العام وعلى سبيل المثال الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ التي استطاعت بالسنوات الماضية ان تتقدم عاماً بعد عام الى ان اصبحت من الاوائل والمتفوقات لبنانياً وعربياً بين زميلاتها، فقدمت هذا العام مسلسل حطم الارقام وهو "خمسة ونص" وأطلت خلاله بشخصية بيان نجم الدين. ورغم بعض الصعوبات والقرارات المصيرية بحياتها الشخصية حيث انها انفصلت عن زوجها ​هادي أسمر​ تدخل نادين العام الجديد بتفاؤل وثقة كبيرة.

وفي سؤال خاص من موقع الخليج 365 لنادين لتقييمها لهذا العام بشكل عام وخاص كان ردها مختلف عن التقليدي حيث قالت انها عندما تنظر إلى ما حصل في العام 2019 ، لا تفكر في ما حصل باعتباره عاماً مليئاً بالألم، بل عام التطور الذي نجحت في تحقيقه كل يوم.

وتابعت:"يجب أن يفخر الإنسان بنفسه، ويرى أنه الآن في أفضل حال رغم كل المصاعب. وأنا آخذ نفساً عميقاً وأدخل عام 2020 بأمل وثقة".