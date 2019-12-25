كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي إمام: "مبسوط ومستريح وأنا وسط كل عيلتي الفنية في مسلسل فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم المخرج رامي إمام بمشاركة محبيه صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر رامي مقطع فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، وعلق رامى على الصورة قائلاً:"غالبًا إن ماكنش أكيد ، الواحد بيقعد في أماكن التصوير أكتر من بيته، و غالبًا بيشوف الناس اللي بيشتغلوا معاه اكتر ما بيشوف عيلته".

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وتابع رامي قائلاً: " ورا الكاميرا ، في ناس كتييييير جدًا بتتعب اوي اوي علشان يطلعوا العمل في أحسن صورة، و أحسن شكل، عمال اضاءة و ديكور و صوت وإكسسوار و خدمات و إخراج و تصوير و إنتاج، و عناصر كتيييير تانية بتبذل مجهود ضخم ".

وأضاف رامي: "وأنا ببقي فخور ومبسوط ومستريح وأنا وسط كل دول، عيلتي الفنية، مسلسل فلانتينو، رمضان2020 ".

الجدير بالذكر أنَّ رامي أعلن مؤخرًا عن انتهائه من تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام، طارق الإبياري، بدرية طلبة، محمد الكيلاني، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز،هدى المفتي، أحمد فريد، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل.