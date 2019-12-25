تراند اليوم : علي الحجار: جائزة السلطان قابوس للثقافة شهادة أتشرّف بها طيلة عمري

أعرب المطرب المصري علي الحجار الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن فرع الطرب العربي، عن بالغ سعادته بهذه الجائزة المرموقة، وقال إن الفوز “بمثابة شهادة عظيمة أتشرف بها مدى حياتي ويتشرّف بها أولادي من بعدى”.

وأضاف الحجار- في حوار خاص مع وسائل الإعلام العُمانية ـ قائلاً “أنّه من حسن الطالع أن تكون هذه الجائزة أول جائزة تُمنح لمطرب خلال ثماني سنوات من عمر جائزة، التي أُنشئت في عام 2011.

وأعرب الحجار عن امتنانه لحفاوة الترحيب التي حظي بها من مختلف المسؤولين والمواطنين في عُمان وقال: “شعرتُ أن أهل عُمان وهم يرحبون بي فى كل مكان ذهبتُ إليه وكأنهم يقولون لي “إنّ جلالة السلطان وضع قلوبنا في قلب هذه الجائزة معك، وذلك يسعدني أن أقول إنّ سلطنة عمان وشعبها أصبحا جزءًا أصيلا في ذاكرتي ووجداني لا يمكن نسيانه”.

كان الحجار قد أحيا حفلاً في دار الأوبرا السلطانية مسقط في فبراير 2018، وتعليقاً عليها قال إن “أكثر من مشهد لفت انتباهي وأسعدني كثيرا؛ حيث علمت أنني أول مطرب في تاريخ الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، تقوم الفرقة بالعزف له خصيصا، حيث كانت الأوركسترا قبل ذلك التاريخ تعزف فقط المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والعالمية، ولم يحدث أن صاحبت مطربا على الإطلاق في حفله، وهذا شرف عظيم لي”.

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وأضاف الحجار مستذكرا تفاصيل تلك الحفلة: “كنت حريصا ومصمما على ألا أسأل عن عدد الجمهور في الحفل، حتى فوجئت بالدكتور عصام الملاح مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات بدار الاوبرا السلطانية يخبرني بقوله: “مبروك الحفل كامل العدد”، وقتها سمعتُ دقات قلبي تخفق بقوة وتضرب صدري، فأنا أغني منذ 40 سنة، ولم آتِ من قبل إلى عمان، ولا أدرى هل أغنياتي مسموعة في هذا البلد أم لا؟”.

وتابع الحجار قائلا: “عندما صعدت إلى خشبة المسرح فوجئت بعاصفة من التصفيق الحار استمر طويلا لدرجة أنني لم أستطع أن أحصي عدد المرات التي انحنيت فيها لتحية الجمهور، ولم أكن أتوقع أن أغنياتي معروفة لدى الجمهور العماني، وما زاد من دهشتي أنني عندما غنيت “اللي بنى مصر كان فى الأصل حلواني” أنّهم يعرفونها جيدا بل ويحفظون لحنها وكلماتها”.

أكد الحجار أن كل نجوم الأغنية العربية سيظلون في الذاكرة والوجدان العربي، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب.

يُشار إلى أن المطرب على الحجار قد غنى أكثر من 100 عمل درامي، شارك في بعض منها بالتمثيل والغناء، وأخرى بالغناء فقط.