تراند اليوم : خافت علي إبنها من الحسد.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها بقلب أحمر-شاهد

نشرت النجمة التركية هازال كايا المعروفة في الوطن العربي باسم نهال التركية، صورة لمولودها الجديد وهي تخفي ملامح وجهه ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبهذا تسير هازال كايا نجمة مسلسل العشق الممنوع واسميتها فريحة على نهج الفنانات المصريات اللاتي اعتدن على إخفاء ملامح وجه ابنائهن مثل منى زكي، ريهام أيمن، ياسمين رئيس وغيرهن.

وسبق أن أعلنت هازال كايا عن خبر حملها من خلال حسابها على إنستجرام، حيث كتبت:” سعيدة جدًا للتصريح بهذا، كما سمعتم، نعم أنا حامل. طفلنا أكمل 11 أسبوعا بالضبط. ولأن أول شهرين كان وضع الجنين حساسًا لم نعلن عن الخبر ولم نصرح بذلك.. الفحص الأخير مر بشكل جيد جدًا وأردنا مشاركتكم فرحتنا ” .

وتزوجت هازال كايا في فبراير الماضي من المخرج والممثل علي آتاي والذي يكبرها بأكثر من 14 عاما.