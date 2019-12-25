تراند اليوم : نجل عادل إمام متحدثا عن جده: كانت أحلى لحظة في حياتي

شارك المخرج رامي إمام صورة ظهر فيها وهو طفل مع والده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام، عبر ‏حسابه الخاص على “إنستغرام”، وتحدث رامي إمام، نجل الفنان المصري عادل إمام، عن ذكرياته مع جده، وذلك في تعليق له على صورة جمعتهما.

وكتب رامي إمام على الصورة معلقًا: “الصورة دي اتبعتت لي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، ‏والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة لي، دي من أحب الصور لي، مش لأن ‏فيها 3 أجيال بيتصوروا، لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام، الكبير”.‏

تابع: ” الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة ‏دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة، كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ‏و يدعيلي، وبيدعي لأبويا روح يا عادل، ربنا يكرمك كمان وكمان”.‏

أضاف رامي إمام: “وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر، ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، ‏تمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997، لكن دايما حاسس ‏إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك”.‏