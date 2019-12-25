تراند اليوم : نجل عادل إمام متحدثا عن جده: كانت أحلى لحظة في حياتي

شارك المخرج رامي إمام صورة ظهر فيها وهو طفل مع والده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، وتحدث رامي إمام، نجل الفنان المصري عادل إمام، عن ذكرياته مع جده، وذلك في تعليق له على صورة جمعتهما.
وكتب رامي إمام على الصورة معلقًا: “الصورة دي اتبعتت لي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة لي، دي من أحب الصور لي، مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا، لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام، الكبير”.
تابع: ” الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة، كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي، وبيدعي لأبويا روح يا عادل، ربنا يكرمك كمان وكمان”.
أضاف رامي إمام: “وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر، ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، تمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997، لكن دايما حاسس إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك”.