كسوف الشمس الأخير في عام 2019..والسعودية المكان الأفضل لرؤيته

تشهد الدول العربية يوم الخميس المقبل ومع شروق الشمس، كسوفًا مدته 3 دقائق و40 ثانية في ظاهرة تُعرف بـ "حلقة النار" أو "الضوء"، وستكون منطقة الهفوف في شمال شرقي الرياض بالسعودية، أفضل مكان لرؤيته.

ويعدّ هذا الكسوف الثالث للشمس هذا العام والأخير في 2019، إذ إنه سيحدث قبل انتهاء العام بأيام معدودة.

ويبدأ كسوف الشمس بتوقيت "03:43 بالتوقيت العالمي" بتاريخ 26 من ديسمبر، وسيكون بتوقيت "22:43 بتوقيت المحيط الهادئ".

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ومن المتوقع أن يحجب القمر وسط قرص الشمس، حيث سيترك هالته الدائرية ظاهرة، ليشكل ما يُعرف بـ "حلقة النار"، وذلك لأنه في مسار أبعد من المعتاد، ولن يحجبها بشكل كامل.

يشار إلى أنّ سكان السعودية وقطر والإمارات وعُمان، سيتمكنون من رؤية الكسوف بوضوح، إضافة إلى مناطق في جنوب الهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، وبعض المناطق الشرقية من جزيرة غوام، فيما لن يكون مرئيًّا أمام سكان أميركا الشمالية.

ورغم روعة المشهد، لا يُنصح بالنظر دون حماية إلى الشمس خلال هذه الظاهرة، لأنّ الأشعة الصادرة عن الشمس تظل خطيرة للعين المجردة، وهي بحاجة إلى نظارات خاصة.