هل خرج عمرو يوسف من سباق رمضان 2020 بقرار قضائي



نشرت الشركة المُنتجة لمسلسل "خالد بن الوليد"، أول بوستر للممثل عمرو يوسف بشخصية الصحابي المعروف بلقب سيف الله المسلول، مؤكّدة بدء تصوير العمل تمهيدا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، رغم صدور حكم قضائي يمنع تجسيد الصحابة والأنبياء عبر الأعمال الدرامية، وقامت بنشر

وقد أكد صناع المسلسل أن القصة مقتبسة عن عبقرية خالد للكاتب الراحل عباس محمود العقاد، وهي السيرة الأبرز للصحابي وتحظى بتقدير رجال الأزهر في مصر، ويكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب وحظر تجسيد الصحابة، على شاشة التلفزيون رغم ظهوره منذ 7 سنوات، وهو ما اعتبر اجهاضا مبكرا لمشروع إنتاج مسلسل "خالد بن الوليد"، خاصة وأن العمل سيحتاج لظهور شخصيات الصحابة والعشرة المبشرون بالجنة.

وقال المحامي محمد حامد سالم مقيم الدعوى التي صدر بشأنها الحكم، إن "الحكم بالغ الأهمية وصدوره بعد عرض المسلسل لا يقلل من أهميته، لأن له حجية في المستقبل ضد إنتاج أو بث أي عمل درامي أو سينمائي أو مسرحي يجسد فيه أحد الصحابة أو الرسل.

الدعوى التى حملت رقم 49743 لسنة 66 ق، اختصمت كل من وزراء الاستثمار والإعلام والثقافة في مصر وشيخ الأزهر، حيث أنه انه بعض القنوات عرضت مشاهد دعائية لمسلسل عمر، وهذا المسلسل يتناول قصة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب.

وأكدت الدعوى أن المفاجأة أن المسلسل يجسد شخصية الفاروق بالممثل السورى سامر إسماعيل ويجسد شخصية سيدنا ابو بكر الصديق بالفنان غسان مسعود، وحيث أنه لا يجوز شرعا أن يتم تجسيد الصحابة فى المسلسلات لما فيه من مساس بهيبة هؤلاء الصحابة، كما يمثل تعدى على الثوابت الإسلامية.

وجاء الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهات المدعى عليها السلبى بالامتناع عن اصدار قراراتها بحظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز ـ أو أي جهاز آخر على شخصية: الرسل أو الأنبياء أو العشرة المبشرون بالجنة أو آل البيت الكرام، على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها المصروفات، وأتعاب المحاماة.

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