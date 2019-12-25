

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صوراً لها مع ابنتها لارا في ألمانيا، حيث تقضي إجازة عيد الميلاد مع أسرتها المقيمة في برلين. وتمنت مريم لمتابعيها ميلاداً مجيداً، وبدت متألقة بشعرها القصير وقد صبغته بلون داكن، متخلية عن لوك السلطانة هيام بشعرها الطويل البرتقالي اللون. من جهة ثانية، رفضت​مريم أوزرلي​عرضاً لتنضم لمسلسل "المنفصلين"، بعد تلقيها عرض مسلسل جديد سيعرض على احدى منصات الإنترنت. Advertisements كما أنّها تستعد ايضا لخوض أولى تجاربها السينمائية في هوليوود بفيلم أميركي بعنوان "Bruised". الفيلم من بطولة الممثلة هالي بيري وإنتاج جوناثان نولان، منتج سلسلة أفلام جون ويك، وقد إلتقت أوزرالي مع المنتج، وإتفقا بشكل نهائي على العمل، واثناء وجودها في اميركا التقت بالممثل العالمي آل باتشينو. إقرئي أيضًا: فهرية أفجان تعايد زوجها بوراك أوزجيفيت بكلمات رقيقة نورغول يشلشاي تستعد للزواج من حبيبها وهذا موعد زفافهما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مريم أوزرلي تقضي الميلاد مع ابنتها في المانيا وتستعد لفيلم عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.