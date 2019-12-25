فهرية أفجان تعايد زوجها بوراك أوزجيفيت بكلمات رقيقة

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قامت الممثلة فهرية افجان بمعايدة زوجها الممثل بوراك اوزجيفيت بمناسبة يوم ميلاده الذي يصادف اليوم، حيث نشرت صوراً لها معه عبر حسابها على "انستقرام"، وكتبت كلمات رقيقة جاء فيها
"حبيبي، شكراً لأنّك جعلتني الأغلى في حياتك، وأضفت إلى روحي الكثير من البهجة، وأعطيتني حباً كبيراً أثمر عن طفلنا... أحبك كثيراً .. لحسن حظي أنّك موجود في حياتي".
وكان الثنائي قد تزوجا في العام 2017، وأنجبا ابنهما الأوّل كاران في شهر مارس الماضي، وقد نشرت فهرية أوّل صور له قبل أيام، حظيت بإعجاب الملايين.
يبقى أن نذكر أن فهرية وبوراك فازا أكثر من مرة بلقب الثنائي الأكثر رومانسية في تركيا، وتعتبر علاقتهما الأكثر استقراراً بين الأزواج الفنانين.
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