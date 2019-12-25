شاهد .. احتفال شيريهان بالكريسماس

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:08 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شيريهان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها من احتفالها بالكريسماس . حيث ظهرت شيريهان وهي تقوم بتزيين شجرة الكريسماس داخل منزلها ووضع بعض الهدايا بجانبها . كما نشرت مقطع فيديو لشجرة الكريماس بعد الانتهاء من تزيينها وتعليق الأضواء عليها . Advertisements وكتبت شيريهان في تعليقها قائلة : ” أتمني لكم كريسماس سعيد .. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح .. عيد ميلاد مجيد ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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