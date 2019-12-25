كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:08 مساءً - نشر موقع ” the health site ” تقريرا حول حصوات الكلى وأسباب الإصابة بها والأعراض المصاحبة لها وكيفية التغلب عليها بإتباع بعض الخطوات البسيطة .
فأشار الموقع إلى أن تكون حصوات الكلى يعود إلى تكون مستويات من المعادن والأملاح الموجودة عادة ومرتفعة في البول مثل : الكالسيوم والفوسفات .
إذ تلتصق هذه الجزيئات الصغيرة ببعضها البعض ما يجعل الأحجار الناتجة عنها تمر بعد ذلك من الكليتين إلى المسالك البولية .. ويؤدي تكونها إلى الإصابة بألام شديدة .
وتتمثل أعراض الإصابة بحصوات الكلى في آلام حادة في أسفل البطن أو الظهر أو الجانب أو الفخذ .. بالإضافة إلى الألم عند التبول والحمى والقشعريرة وثمة قيء وغثيان .
وعن الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها لمنع تفاقم الوضع تمثلت في الآتي :
1- عصير الليمون : يحتوي الليمون على مركب عضوي يعرف باسم السترات يساعد على تحطيم رواسب الكالسيوم وإبطاء نموها .
2- الريحان : يحتوي على مركبات حمض الخليك ويساعد على استقرار مستويات حمض اليوريك الذي يساعد في إذابة الحصوات .
3- زيت الزيتون : زيت الزيتون البكر الممتاز هو زيت غني وسميك قد يساعد على تخفيف مرور حصوات الكلى عن طريق تشحيم القناة البولية .
4- عصير عشبة القمح : تحتوي عشبة القمح على مركبات ومضادات الأكسدة التي تزيد من إنتاج البول وتسمح لحصى الكلى بالمرور بسهولة أكبر مع تقليل خطر تكوينها .
5- شرب الماء والسوائل : شرب الكثير من السوائل جزء أساس للتخلص من حصوات الكلى ومنع ظهور حصوات جديدة .. حيث يساعد أيضا في تحريك الحجارة والحصى عبر المسالك البولية بسهولة .
كانت هذه تفاصيل خبر طرق بسيطة وسهلة تمكنك من علاج حصوات الكلى وآلامها في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.