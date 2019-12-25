طرق بسيطة وسهلة تمكنك من علاج حصوات الكلى وآلامها في المنزل

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:08 مساءً - نشر موقع ” the health site ” تقريرا حول حصوات الكلى وأسباب الإصابة بها والأعراض المصاحبة لها وكيفية التغلب عليها بإتباع بعض الخطوات البسيطة .

فأشار الموقع إلى أن تكون حصوات الكلى يعود إلى تكون مستويات من المعادن والأملاح الموجودة عادة ومرتفعة في البول مثل : الكالسيوم والفوسفات .

إذ تلتصق هذه الجزيئات الصغيرة ببعضها البعض ما يجعل الأحجار الناتجة عنها تمر بعد ذلك من الكليتين إلى المسالك البولية .. ويؤدي تكونها إلى الإصابة بألام شديدة .

وتتمثل أعراض الإصابة بحصوات الكلى في آلام حادة في أسفل البطن أو الظهر أو الجانب أو الفخذ .. بالإضافة إلى الألم عند التبول والحمى والقشعريرة وثمة قيء وغثيان .

وعن الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها لمنع تفاقم الوضع تمثلت في الآتي :

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1- عصير الليمون : يحتوي الليمون على مركب عضوي يعرف باسم السترات يساعد على تحطيم رواسب الكالسيوم وإبطاء نموها .

2- الريحان : يحتوي على مركبات حمض الخليك ويساعد على استقرار مستويات حمض اليوريك الذي يساعد في إذابة الحصوات .

3- زيت الزيتون : زيت الزيتون البكر الممتاز هو زيت غني وسميك قد يساعد على تخفيف مرور حصوات الكلى عن طريق تشحيم القناة البولية .

4- عصير عشبة القمح : تحتوي عشبة القمح على مركبات ومضادات الأكسدة التي تزيد من إنتاج البول وتسمح لحصى الكلى بالمرور بسهولة أكبر مع تقليل خطر تكوينها .

5- شرب الماء والسوائل : شرب الكثير من السوائل جزء أساس للتخلص من حصوات الكلى ومنع ظهور حصوات جديدة .. حيث يساعد أيضا في تحريك الحجارة والحصى عبر المسالك البولية بسهولة .