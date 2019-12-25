مدحت العدل يوجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب : ” خليكي في الغناء أفضل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 04:08 مساءً - استضافت الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” المذاع على قناة ” الحدث ” الكاتب والسيناريست ” مدحت العدل ” .

وخلال الحلقة هاجم مدحت العدل الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” على خلفية التصريحات التي صرحت بها في الفترة الأخيرة والتي تسبب لها في العديد من المشاكل واستياء بعض الجماهير منها .

وأشار مدحت العدل إلى ان شيرين كانت من العلامات الفارقة هي والفنانة أنغام في عام 2019 على الصعيد الفني على الرغم من ما أثارته من جدل .

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كما وجه العدل رسالة إلى شيرين ناصحا إياها بالتركيز على الغناء مستشهدا بكوكب الشرق السيدة أم كلثوم قائلا : ” أم كلثوم عندما سئلت ما بتطلعيش في حوارات ليه قالت أنا جاية عشان الناس تسمع أغاني أطلع أتكلم ليه ؟ .. وهي تلك الفنانة المثقفة التي تجلس مع كبار الشعراء وتتقن اللغة العربية ولا تخطئ في حرف فيجب أن نتعلم منها ” .

وتابع : ” ولذلك يجب على شيرين الاكتفاء بالغناء فهذا أفضل لنا ولها ” .